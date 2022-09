POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 06.09.2022

Pronsfeld (ots) - Vermutlich in der Nacht von Freitag, 02.09.2022, auf Samstag, 03.09.2022, kam es zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung durch Graffiti an einem alten Trafohäuschen am Bahnhof Pronsfeld. Geschädigt ist die Ortsgemeinde Pronsfeld. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Prüm. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm Telefon: 06551/942-0 pipruem@polizei.rlp.de Pressemeldungen der ...

