Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Bitburg zieht über das Wochenende 7 berauschte Fahrzeugführende aus dem Verkehr

Bitburg/Sauer (ots)

Am Freitag, den 02.09.2022 gegen 16:30 Uhr, stoppte eine Streife der Polizeiinspektion Bitburg eine 42-jährige Frau in der Hauptstraße im Trimport. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskonntrolle konnten bei der Fahrzeugführerin drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Vortest reagiert positiv auf Amphetamin. Gegen 21:20 Uhr konnte in der Krankenhausstraße in Bitburg ein 28-jähriger Fahrzeugführer auf einem E-Scooter festgestellt werden. Beim Erblicken des Streifenwagens versuchte der Mann zu fliehen. Er konnte wenige Meter entfernt aufgegriffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Am Samstag, den 03.09.2022 gegen 22:20 Uhr, musste bei der Kontrolle eines 57-jährigen Mannes in der Bahnhofstraße in Speicher festgestellt werden das dieser seinen Pkw mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,93 Promille geführt hatte. Fast zur gleichen Zeit, gegen 22:45 Uhr, wurde in Echternacherbrück ein 40-jähriger Mann als Führer eines Pkw festgestellt, der unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv.

Am Sonntag, den 04.09.2022 gegen 19:30 Uhr, wurde erneut in Echternacherbrück ein 32-jähriger Mann mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,01 Promille festgestellt. Auch er führte zu diesem Zustand einen Pkw im Straßenverkehr. Eine Stunde später wurde in Bitburg ein 20-jähriger Mann auf einem E-Scooter angetroffen. Der Mann stand nicht nur unter dem Einfluss von Cannabis, er war auch mit 0,68 Promille alkoholisiert. Bei seiner Personendurchsuchung konnte eine geringe Menge Cannabisblüten aufgefunden werden. Den Abschluss dieses Wochenendes bildete ein 30-jähriger Mann, der auf der B257 gegen 22:30 Uhr bei Bitburg festgestellt wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten beim Fahrzeugführer Anzeichen festgestellt werden, die auf einen zeitnahen BtM-Konsum hindeuten. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Bei der Durchsuchung seines Pkw konnte darüber hinaus eine geringe Menge Cannabis aufgefunden werden.

Die Polizei Bitburg nimmt dieses Wochenende zum Anlass ihre Kontrolltätigkeiten zu verstärken und den Kontrolldruck flächendeckend zu erhöhen. Sie weist erneut auf die Gefahren von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln im Straßenverkehr hin. Allen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen sie wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Alle Personen werden in der Zukunft ihren Führerschein abgeben müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell