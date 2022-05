Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Hoher Sachschaden nach Einbruch in Sporthalle

Bonn (ots)

Bislang Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende (20.-22.05.2022) in eine Sporthalle an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule in Tannenbusch ein.

Nach ersten Ermittlungen verschafften die Täter sich zwischen 15:00 Uhr am Freitagnachmittag und dem Entdeckungszeitpunkt am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr zunächst durch eine Dachluke Zugang zu einem Vereinsraum der Sporthalle und zerstörten dort Inventar. Im Anschluss wurde eine Zugangstüre zur derzeit entkernten Sporthalle aufgehebelt. Im dortigen Umkleidebereich zerstörten die Unbekannten ein Waschbecken und drehten den Wasserhahn sowie eine Dusche auf. Hinweise darauf, dass etwas aus der Halle oder dem Vereinsraum entwendet wurde, liegen bislang nicht vor. Die unbekannten Täter entkamen im Anschluss unbemerkt.

Nach der Spurensicherung am Tatort durch die Kriminalwache hat das zuständige Kriminalkommissariat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

