POL-PDWIL: Mit 132 km/h im Baustellenbereich "geblitzt".

Daun (ots) - Ereignis: Metalldiebstahl Ort: Oberbettingen, Am Tiefenbach Zeit: Samstag, 03.09.2022, 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr Unbekannte Täter entwendeten am Samstag, 03.09.2022, vermutlich in der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr, diverse Metallgegenstände. Die Heizkörper, Metallschienen und Kupferkabel waren auf einem Hofgelände in Oberbettingen, Am Tiefenbach, sichtgeschützt abgelegt. Die Polizei Daun sucht Zeugen, ...

