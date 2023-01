Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Müllcontainer in Brand gesetzt - Hauswand eines Geschäftes beschädigt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmeroder Markt

27.01.2023, 01.30 Uhr

In der Nacht zu Freitag setzten unbekannte Täter einen Müllcontainer in der Straße Detmeroder Markt in Wolfsburg in Brand. Das Feuer griff auf die Fassade eines Einzelhandelsgeschäftes über. Es entstand hoher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte am frühen Freitagmorgen einen brennenden Müllcontainer neben einem Discounter in Detmerode und wählte umgehend den Notruf. Als die Berufsfeuerwehr am Brandort eintraf, stand der Müllcontainer bereits in Vollbrand und die Flammen hatten schon auf eine Wand und ein Vordach des Gebäudes übergegriffen. Durch die sofortigen Löscharbeiten konnte ein größerer Schaden am Gebäude verhindert werden.

Die Brandermittler gehen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Brandortes gesehen habe, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell