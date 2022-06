Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Schwerer Zusammenstoß zwischen E - Bike und Lastenrad

(Li) Am heutigen Freitag kam es gegen 17:45 Uhr auf der Oberhausener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei diesem Unfall wurden zwei ca. siebzigjährige Radfahrer schwer verletzt. Beide Beteiligten waren mit E - Bikes unterwegs, eines der beiden E - Bikes war ein sogenanntes Lastenrad. Die Radfahrer stießen mit unbekannter Geschwindigkeit, auf gerader Strecke, frontal zusammen. Der Fahrer des Lastenrades wurde bei diesem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Der zweite Radfahrer, ebenfalls schwer verletzt, wurde mit dem Rettungswagen und Notarztbegleitung in ein Bottroper Krankenhaus transportiert. Während der Rettungsmaßnahmen musste kurzzeitig die Oberhausener Straße durch die Polizei gesperrt werden.

