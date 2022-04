Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Langwieriger Einsatz nach Schwelbrand in Grafenwald

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Feuerwehr Bottrop um 00:31 Uhr zu einem Brand auf einem Industriegelände am Vossundern in Grafenwald gerufen. Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens hatten hier eine Rauchentwicklung aus einer Halle entdeckt. Beim Eintreffen des Löschzuges war eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Gebäude und Brandgeruch wahrnehmbar. Eine Ursache der Rauchausbreitung konnte von außen nicht festgestellt werden. Das gesamte Gebäude war im Inneren mit einer Rußschicht überzogen.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen unbefugt in der Halle aufhielten, gingen zunächst zwei Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vor. Diese konnten jedoch weder Personen noch Brandherde ausfindig machen. Auch der Einsatz zweier weiterer Trupps unter Atemschutz brachte keine Erkenntnis, was die Ursache der Rauchentwicklung war. Erst nach Auswertung einer internen Brandmeldeanlage konnte der Brandursprung auf das Kellergeschoss eingegrenzt werden. Hier konnte schließlich ein Trupp im Bereich einer Kabeldurchführung den Brandherd ausmachen. Das Feuer war bereits erloschen, hatte jedoch für eine enorme Rauchentwicklung gesorgt. Das Gebäude wurde anschließend belüftet.

Gegen 03:20 Uhr konnten die letzten Einheiten die Einsatzstelle verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 30 Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswache 1 und der Freiwilligen Feuerwehr Grafenwald im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Altstadt war für die Dauer des Einsatzes am Gerätehaus in Bereitschaft, um weitere Einsätze im Stadtgebiet zu übernehmen. (Du)

