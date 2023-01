Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trickdiebstähle - Falscher Heizungsmonteur und vermeintlicher Antiquitätenhändler bestehlen Senioren

Wolfsburg (ots)

Trickdiebstähle - Falscher Heizungsmonteur und vermeintlicher Antiquitätenhändler bestehlen Senioren 202300133272

Wolfsburg, Teichbreite

27.01.2023, 13.30 Uhr

Wolfsburg, Neuhaus

25.01.2023, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr

Am Freitagnachmittag gab sich ein unbekannter Täter als Heizungsmonteur aus und verschaffte sich so Zutritt zu der Wohnung einer älteren Dame im Stadtteil Teichbreite. Dort entwendete eine Schmuckschatulle. Bereits am Mittwochnachmittag war es einem falschen Antiquitätenhändler gelungen, sich das Vertrauen eines älteren Ehepaares zu erschleichen und diese zu bestehlen. Die Tat wurde erst am Samstag bemerkt.

Am frühen Freitagnachmittag klingelte es an der Wohnungstür der Seniorin. Als diese öffnete, stellte sich ihr ein Mann als Heizungsmonteur eines ortsansässigen Unternehmens vor und gab an, aufgrund eines Rohrbruchs in dem Mehrfamilienhaus, die Heizungsrohre in der Wohnung überprüfen zu müssen. Da der Mann einen glaubwürdigen Eindruck machte, ließ die ältere Dame ihn herein. Der falsche Monteur übergab der Seniorin ein Smartphone, welches sie an die Heizung in der Küche halten sollte. Der Unbekannte gab vor, während der Zeit die Wände und Heizungen der anderen Räume auf Feuchtigkeit überprüfen zu wollen. Nach kurzer Zeit verabschiedete sich der falsche Monteur und gab an, keine Schäden in der Wohnung festgestellt zu haben. Wenig später fiel der Seniorin auf, dass eine kleine Schmuckschatulle aus ihrem Schlafzimmer fehlte.

Der Täter war etwa 1,90 Meter groß und 40 bis 50 Jahre. Er hatte kurze graumelierte Haare und trug eine dunkle Jacke und blaue Jeans sowie dunkle Sportschuhe.

Im Laufe des Freitagnachmittags gingen mehrere Anrufe aus dem Bereich Teichbreite bei der Polizei ein, in denen ähnliche Sachverhalte geschildert wurden. Glücklicherweise wurde die Person in keinem der Fälle in die Wohnung gelassen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist es möglich, dass der falsche Monteur in Begleitung eines Mittäters war. Dieser soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und eine dunkle Kappe sowie eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine Jogginghose und Sportschuhe getragen haben.

Am Mittwochnachmittag klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür eines Ehepaares in Neuhaus und stellte sich als Antiquitätenhändler vor. Er wurde von dem gutgläubigen Hausbesitzer hereingelassen und ließ sich diverse Gegenstände zeigen, die er auch fotografierte. Im Verlauf des Gesprächs ging der Senior in den Keller, um weitere Gegenstände zu holen. Unter einem Vorwand gelang es dem Unbekannten, auch die Ehefrau in den Keller zu schicken. Wenig später verabschiedete sich der Fremde und gab an, sich in einigen Tagen wieder zu melden. Erst am Samstag stellte das Ehepaar fest, dass aus ihrem Schlafzimmer eine Kassette mit Schmuck gestohlen worden war.

Der Täter war 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte kurze, dunkle Haare und sprach akzentfreies Hochdeutsch. Er trug eine rote Winterjacke, dunkle Hosen und Turnschuhe.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass fremde Personen nicht in die Wohnung gelassen werden sollten, erst Recht nicht, wenn kein Handwerker bestellt wurde. In jedem Fall sollte nach einem Ausweis gefragt werden und gegebenenfalls bei der Firma angerufen werden.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell