Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Vorfahrt missachtet

Ottersweier (ots)

Die Vorfahrtsmissachtung einer 84-jährigen Skoda-Fahrerin könnte der Grund für einen Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gewesen sein. Gegen 8:30 Uhr war die Mittachtzigerin auf der Hauptstraße kommend aus Bühl unterwegs. Mit der Absicht in den dortigen Kreisverkehr zu fahren, missachtete sie die Vorfahrt einer sich bereits im Kreisverkehr befindlichen 24-jährigen Peugeot-Lenkerin. Infolgedessen kam es zu einer Kollision. Der Wagen der 84-Jährigen war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell