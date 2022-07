POL-PPKO: Sachbeschädigung an PKW

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, den 13.07.2022, wurde der Polizeiinspektion Koblenz 2 gemeldet, dass in der Zeit zwischen dem 12.07.2022 gegen 14.00 Uhr und dem 13.07.2022, gegen 13.00 Uhr in die Sporthalle der Grundschule Rübenach, Am Mühlenteich, eingebrochen wurde. Unbekannte verschafften sich durch die notdürftig reparierte Seitentür Zutritt zur Halle, entwendeten zwei Feuerlöscher und entleerten diese auf dem Gelände der Grundschule. Bereits am in der Nacht des ...

mehr