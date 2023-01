Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfallflucht - Zeuge gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Amtsstraße

30.01.2023, 09.20 Uhr

Am Montagmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer eines T-Roc einen in der Amtsstraße in Vorsfelde geparkten Golf Variant und entfernte sich von der Unfallstelle.

Der Besitzer des Golfs parkte seinen Pkw am frühen Montagvormittag in der Amtsstraße in Höhe eines Restaurants rechtsseitig auf einem Parkplatz. Als er kurze Zeit später wieder zu seinem Fahrzeug kam, wurde er von einem Mann angesprochen. Dieser hatte beobachtet, wie ein schwarzer T-Roc die Amtsstraße in Richtung Lange Straße befuhr und dabei gegen den geparkte Golf stieß und ohne anzuhalten weiterfuhr. In der Aufregung vergaß der Golf-Besitzer, sich die Personalien des Zeugen geben zu lassen. Dieser Zeuge sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/809700 zu melden.

