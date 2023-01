Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: mit Pkw Polizeiposten beschädigt

Freiburg (ots)

Zur Unfallaufnahme hatten es die Beamten des Polizeiposten Grenzach am Montag 23.01.2023, wahrlich nicht weit. Sie mussten nur ihr Dienstgebäude in der Basler Straße verlassen. Beim Einfahren in eine Tiefgarage streifte gegen 14.10 Uhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf das Gebäudeeck des Polizeipostens. Am Gebäude sowie an dem VW Golf entstand ein Sachschaden von jeweils etwa 1.000 Euro.

