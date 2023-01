Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Handtasche aus Firmenfahrzeug gestohlen

Freiburg (ots)

Einer 20-jährigen Frau wurde am Montag, 23.01.2023, in dem Zeitraum zwischen 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr, ihre grüne Handtasche aus dem wohl unverschlossenen Firmenfahrzeug gestohlen. Das Firmenfahrzeug stand in Egringen, in der Feuerbachstraße, unweit zur Einmündung der Münzergasse. In der Handtasche befanden sich etwa 200 Euro Bargeld, der Personalausweis sowie eine Krankenversicherungskarte.

