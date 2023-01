Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Diebstahl von zwei Tablets - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 43 Jahre alter Mann betrat am Montag, 23.01.2023, kurz vor 07.00 Uhr, eine Galerie am Europaplatz, begab sich zu einer Eisdiele, entnahm dort wohl zwei Tablets aus den Halterungen und steckte diese in seine Hose. Dabei konnte er vom Sicherheitsdienst beobachtet werden. Der 43-Jährige verließ die Galerie, begab sich in ein Tram und versuchte sich dort vor dem Sicherheitsdienst zu verstecken. Als der 43-Jährige vom Sicherheitsdienst angesprochen wurde soll dieser mit einer Bierdose in der Hand nach einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes geschlagen haben. Die hinzugerufene Polizei nahm den 43-Jährigen mit zum Revier. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell