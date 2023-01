Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Feuerwehreinsatz - Kaminbrand in Karsau

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Montag, 23.01.2023, gegen 12.40 Uhr, ein Kaminbrand in einer Gaststätte in der Bundesstraße mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einer über der Gaststätte liegenden Wohnung zu einem leichten Kaminbrand kam. Ein Einschreiten der Feuerwehr war wohl nicht mehr groß nötig. Ein Schornsteinfeger kam vor Ort und reinigte den Kamin. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort.

