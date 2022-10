Polizei Bochum

POL-BO: In Werne: Motorrollerfahrerin (15) wird schwer verletzt

Bochum (ots)

Schwerer Unfall in Bochum-Werne: Eine 15-jährige Motorrollerfahrerin aus Bochum ist am Mittwoch, 26. Oktober, infolge einer Zusammenstoßes mit einem Auto gestürzt. Die Jugendliche kam ins Krankenhaus.

Gegen 13.30 Uhr war die Rollerfahrerin auf der Straße "Am Heerbusch" in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Straße "Am Kühl" kam es zur Kollision mit einer von links kommenden Autofahrerin (75, aus Bochum), die in Richtung Heinrich-Gustav-Straße fuhr.

Die 15-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort wurde sie von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestand nicht.

Die 75-Jährige blieb unverletzt.

