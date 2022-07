Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B28 - Schwerer Unfall auf Bundesstraße

Appenweier (ots)

Ein schwerer Unfall auf der B28 im Bereich der Brücke über der Nesselrieder Straße hält derzeit Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei in Atem. Nach ersten Feststellungen sind gegen 14:40 Uhr zwei Fahrzeuge frontal miteinander kollidiert. Möglicherweise wurden mehrere Personen verletzt. Die Bundesstraße ist in Höhe Appenweier in Richtung Offenburg gesperrt. Eine Umfahrung wird derzeit eingerichtet.

