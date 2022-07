Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Porsche in Flammen

Baden-Baden (ots)

Derzeit ist die Ausfahrt Baden-Baden in Richtung Süden nach einem Fahrzeugbrand gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden sind aktuell noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach bisherigen Feststellungen dürfte ein technischer Defekt am Dienstagmittag dafür verantwortlich gewesen sein, dass ein Porsche kurz nach 13 Uhr in Flammen aufgegangen ist. Die beiden Insassen, ein Ehepaar auf dem Weg nach Italien, hatte während der Fahrt zunächst ein Ruckeln bemerkt und gleich darauf eine Rauchentwicklung mit anschließender Flammenbildung vom Unterboden herrührend. Beide konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ihr Boxter ist hingegen nicht mehr zu retten. Der Sachschaden liegt im Bereich mehrerer Zehntausend Euro.

