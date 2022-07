Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Beim Abbiegen mit Radfahrer kollidiert

Rastatt (ots)

Bei einem Abbiegevorgang ist am Montagnachmittag eine 74-jährige Autofahrerin mit einem 23-jährigen Fahrradfahrer kollidiert, weshalb dieser stürzte und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Die Seniorin war gegen 16:20 Uhr auf der Karlstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Josefstraße abbiegen. Dabei bemerkte sie mutmaßlich den von hinten herannahenden Fahrradfahrer auf dem Radweg nicht. Nach seinem Sturz wurde der 23-Jährige vorsorglich in das Klinikum nach Rastatt gebracht. An dem Rad entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die mutmaßliche Unfallverursacherin muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

