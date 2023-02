Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fußball Bundesligaspiel VFL Wolfsburg gegen FC Bayern München - Polizei gibt Verkehrshinweise zur An- und Abreise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 02.02.2023

Für die Fußball Bundesliga Begegnung am kommenden Sonntag VFL Wolfsburg gegen Bayern München ist mit einer hohen Zahl individuell per PKW anreisender Fußballfans zu rechnen. Die Polizei geht davon aus, dass sämtliche verfügbaren Parkplätze rund um die Volkswagenarena vollständig ausgelastet sein werden und nicht zuletzt durch die Einschränkungen auf der Berliner Brücke mit erheblichen Rückstauungen zu rechnen ist.

Die Polizei rät daher zu einer möglichst frühzeitigen Anreise, der Nutzung von ÖPNV, sowie wenn möglich um die Anreise per Fahrrad bzw. zu Fuß. Insbesondere weisen die Beamten auf den P + R Service hin, der vom VW-Parkplatz Kästorf zur Arena und zurück eingerichtet ist.

Auswärtige Anreisende sollten die Autobahn 39 bis zur Anschlussstelle Weyhausen und anschließend die Bundesstraße 188 nach Wolfsburg benutzen.

Auch die für Abreisen nach Spielende sollte ein entsprechender Zeitraum eingeplant werden.

Die Polizei möchte daran erinnern, zur Überqueren der mehrspurigen Fahrbahn am Fuße der Berliner Brücke in Höhe der VW-Wache Ost, die vorhandenen Tunnelanlagen bzw. die Fußgängerampeln an der Schlosskreuzung zu nutzen. Der Fußweg zu VW Arena verlängert sich hierdurch nur minimal, die Verkehrssicherheit steigt aber deutlich, und die Besucher kommen auf einem sicheren Weg zum Spiel und wieder zurück.

