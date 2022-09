Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Auto beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Gesucht werden zwei Männer, die vermutlich an einem Zusammenstoß mit einem Auto in Oelde beteiligt waren.

Ein gelber Renault Megane ist am Freitag (16.09.2022, 20.15 Uhr) angefahren und vorne rechts beschädigt worden.

Das Auto stand in der Straße Kleygarten. Zeugen hörten zunächst einen Knall und beobachteten anschließend zwei Männer in einem weißen Renault Twingo. Diese stiegen ungefähr auf Höhe des beschädigten Autos aus, schauten sich ihr eigenes Auto an und fuhren anschließend weiter. Die beiden sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein.

Hinweise bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell