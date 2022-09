POL-WAF: Beckum. Einbruch in Grundschulenturnhalle

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 14.9.2022, 14.55 Uhr kam es zu einer starken Rauchentwicklung in einer öffentlichen Herrentoilette am Marktplatz in Beckum. Unbekannte Personen haben in einer Toilette brennbares Material angezündet, welches von der Feuerwehr gelöscht wurde. Durch den Brand und die Löscharbeiten entstand ein Sachschaden. Wer hat in der öffentlichen Räumlichkeit oder in der Nähe Personen beobachtet, ...

