Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 4. Folgemeldung zu Lörrach: Fund einer mutmaßlichen Fliegerbombe an der Bahnstrecke in Brombach - Entschärfung erfolgreich

Freiburg (ots)

Die Bombe konnte entschärft werden. Die Absperrungen und die Sperrung der B 317 sind aufgehoben. Alle Anwohner können zurück in ihre Wohnungen.

Rund 300 Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, vom Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Regierungspräsidiums Stuttgart und der Polizei waren im Einsatz, dazu Bedienstete der Stadt, der Straßenmeisterei und der Energieversorger.

Stand: 20:10 Uhr

ma

3. Folgemeldung: Entschärfung beginnt

Die Evakuierungsmaßnahmen sind abgeschlossen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst beginnt in den nächsten Minuten mit der Entschärfung der Bombe.

Stand: 19:25 Uhr

ma

2. Folgemeldung: Evakuierung in den letzten Zügen

Weiterhin sind die Einsatzkräfte im 500-Meter Radius um den Fundort mit der Evakuierung der Anwohnerinnen und Anwohner betraut. Im Sinne aller Beteiligten weist die Polizei nochmals eindringlich darauf hin, dass der Gefahrenbereich - auch nicht von Einzelpersonen - betreten werden darf. Erst nach gesicherter Entschärfung durch die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes können Anwohner den Bereich wieder begehen.

Stand: 18:35 Uhr

lr

1. Folgemeldung: Entschärfung noch am heutigen Tage - hier: Evakuierungsmaßnahmen beginnen

Bei der aufgefundenen Bombe handelt es sich um eine ca. 250 kg schwere amerikanische Fliegerbombe. Sie wird noch im Laufe des heutigen Tages entschärft. Ein Bild der Bombe ist zwecks Veröffentlichung beigefügt.

Hierzu müssen in einem Umkreis von voraussichtlich 500 Metern um die Fundstelle sämtliche Wohn- und Geschäftsgebäude evakuiert werden. Auch die B 317 wird gesperrt werden müssen. Rund 3.500 Bewohnerinnen und Bewohner sind davon betroffen.

Als Sammelstelle für die Bürgerinnen und Bürger steht die Halle bei der Astrid-Lindgren-Schule in Hauingen zur Verfügung.

Die Evakuierung läuft momentan an. Weiteres Details zu den Evakuierungsmaßnahmen werden noch veröffentlicht, auch auf den Social Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Freiburg.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist vor Ort im Einsatz und wird die Bombe voraussichtlich im Laufe des Abends entschärfen. Zum eigenen Schutz sind die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, den Anweisungen der Sicherheitskräfte im Gebiet unbedingt Folge zu leisten.

Hinweis an die Presse: Die Polizei Freiburg wird vor Ort eine Mediensammelstelle einrichten. Der genaue Standtort wird noch bekanntgegeben.

ma

Erstmeldung:

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein und des Polizeipräsidiums Freiburg

Am Mittwoch, 10.08.2022, gegen 10.10 Uhr, ist eine mutmaßliche Fliegerbombe bei Bauarbeiten an der Bahnstrecke in Lörrach-Brombach gefunden worden. Derzeit ist der unmittelbare Bereich abgesperrt. Der Bahn- und Busverkehr ist eingestellt. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sind auf Anfahrt. Nach deren Eintreffen werden die weiteren Maßnahmen getroffen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell