POL-WAF: Everswinkel. Kind stößt mit Pkw zusammen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Mittwoch, 14.9.2022, zwischen 15.00 Uhr und 23.30 Uhr in die Turnhalle der Grundschule an der Obere Wilhelmstraße in Beckum ein. Der oder die Täter durchsuchten die Turnhallenschränke und flüchteten wohl ohne Beute. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

