POL-ME: Laub und Restmüll brannten: Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2208065

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Montag (15. August 2022) hat es im Berliner Viertel in Monheim am Rhein einen kleineren Brand gegeben. Hierbei kam es zwar weder zu einem nennenswerten Sach-, noch zu einem Personenschaden - dennoch ermittelt nun die Polizei.

Folgendes war geschehen:

Gegen 3:40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über einen kleineren Brand im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Charlottenburger Straße informiert. Als die Polizeibeamten kurz darauf an der Örtlichkeit eintrafen, war die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein bereits mit ihren Löscharbeiten zugange. Bei ihren anschließenden Ermittlungen stellten die Beamten der Polizei fest, dass neben Laub auch Restmüll Feuer gefangen hatte und zudem ein daneben stehender Baum bereits oberflächlich Feuer gefangen hatte. Zu keinem Zeitpunkt jedoch bestand laut Auskunft der Feuerwehr die Gefahr, dass der Brand sich auf das etwa 15 Meter entfernte Wohnhaus hätte ausweiten können.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Daher fragt die Polizei: Wer kann sachdienliche Angaben zu möglichen verdächtigen Personen tätigen? Diese nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

