POL-ME: Holzhütte auf Schulgelände wurde durch Feuer zerstört - Heiligenhaus - 2208061

Mettmann (ots)

Am frühen Freitagmorgen des 12.08.2022, gegen 05.30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Heiligenhaus auf das rückwärtige Gartengelände der Gesamtschule an der Hülsbecker Straße 5 in Heiligenhaus gerufen. Zeugen hatten zuerst Brandgeruch bemerkt und dann eine brennende Holzhütte entdeckt und den Notruf gewählt.

Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte am Brandort stand die unbewohnte Holzhütte bereits nahezu vollständig in Brand. Die offenen und hohen Flammen griffen bereits auf benachbarte Vegetation über. Die Heiligenhauser Feuerwehr konnte die Flammen erfolgreich bekämpfen, damit eine weitere Ausbreitung erfolgreich verhindern und den Brand dann auch sehr schnell komplett löschen. Dennoch wurde die Holzhütte vom Feuer total zerstört. Der der Stadt Heiligenhaus entstandene Sachschaden wird vorerst auf mindestens 1.000,- Euro geschätzt.

Bisher liegen der Heiligenhauser Polizei noch keine konkreten Hinweise zur Brandursache vor. Ein technischer Defekt und Selbstentzündung erscheinen jedoch als unwahrscheinlich. Hinweise zur Identität, Herkunft, Verbleib und Motiv eines möglichen Brandlegers liegen aktuell noch nicht vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zur Klärung des Brandgeschehens, Angaben zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Zusammenhang zum Brandgeschehen stehen könnten, nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

