POL-ME: Betrunkener Radfahrer greift Beamte an - Hilden - 2208059

In der Nacht zu Freitag, 12. August 2022, stoppten Beamte der Polizeiwache Hilden auf der Straße Kalstert einen 53-jährigen Radfahrer, welcher augenscheinlich alkoholisiert die Straße in Schlangenlinien befuhr. Der 53-Jährige widersetzte sich einer Ingewahrsamnahme und griff die Beamten körperlich an. Diese wurden leicht verletzt und leiteten gleich mehrere Strafverfahren gegen den Radfahrer ein.

Das war geschehen:

Gegen 02:05 Uhr befuhren Beamten der Polizeiwache Hilden die Straße Kalstert, als ihnen ein vorausfahrender Radfahrer auffiel, welcher die Straße in Schlangenlinien befuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung bei dem 53-Jährigen fest und ordneten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe zur weiteren Beweisführung an.

Der Haaner versuchte sich der Polizeikontrolle zu entziehen und griff die Beamten an, als diese den Mann in Gewahrsam nehmen und zur Polizeiwache bringen wollten. Der 53-Jährige trat nach den Beamten und verletzte hierbei einen leicht.

Auf der Polizeiwache Haan wurde dem Haaner wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 53-Jährige in Gewahrsam genommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte sowie wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ein.

