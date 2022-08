POL-ME: Hoher Sachschaden nach Dachstuhlbrand - Langenfeld - 2208058

Polizei Mettmann

In der Nacht zu Freitag (12. August 2022) ist ein Feuer in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Langenfeld ausgebrochen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Das war geschehen:

Gegen 1 Uhr alarmierten Zeugen die Feuerwehr, weil sie einen lauten Knall und anschließend das Feuer im Dachstuhl eines leerstehenden Einfamilienhauses an der Düsseldorfer Straße 226 in Langenfeld-Berghausen wahrgenommen hatten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand, der vom Dachstuhl ausging und diesen komplett zerstörte, schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Durch die Löscharbeiten und das Feuer entstand ein hoher Sachschaden, der auf mindestens 250.000 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet und bittet um Hinweise: Wer hat rund um das leerstehende Einfamilienhaus in der vergangenen Zeit ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu möglicherweise tatverdächtigen Personen machen? Die Polizei in Langenfeld ist jederzeit unter der Nummer 02173 288-6310 erreichbar.

