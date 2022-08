Polizei Mettmann

POL-ME: Die Polizei ermittelt nach Flächenbrand - Mettmann - 2208060

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend, 11. August 2022, brannten circa 200 Quadratmeter Wiese am Benninghofer Weg in Mettmann aus bisher ungeklärter Ursache ab. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen ist die Brandursache unklar.

Das war geschehen:

Gegen 19:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Flächenbrand am Benninghofer Weg gerufen. Ein Zeuge hatte einen Brandausbruch auf dem Wiesengelände bemerkt und folgerichtig die Feuerwehr alarmiert.

Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass circa 200 Quadratmeter Wiese brannten und konnten den Brand dank eines schnellen Eingreifens schnell löschen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen der Polizei ist die Brandursache unklar, so dass die Polizei Ermittlungen eingeleitet hat.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 6250, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell