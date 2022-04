Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kellereinbruch - In Büro eingebrochen - Unfall & Feuerwehreinsatz

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Endersbach: Kellereinbruch

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße ein und entwendeten aus diesem ca. 15 Packungen Kaffee, zwölf Flaschen Waschmittel und fünf Packungen Geschirrspülmittel im Gesamtwert von etwa 200 Euro. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt telefonisch unter der Nummer 07151 65061 entgegen.

Backnang: In Büro eingebrochen

Am Montagmorgen wurde gegen 6 Uhr festgestellt, dass in das Büro eines Betonwerks in der Straße Im Kusterfeld eingebrochen wurde. Die Täter haben hierzu ein Fenster gewaltsam geöffnet und sind über dieses ins Gebäude eingestiegen. Nach ersten Feststellungen wurde lediglich etwas Bargeld entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen, welches im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagmorgen verübt wurde, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Auto contra Fahrrad

Kurz nach 8 Uhr ereignete sich in der Heinrich-Herz-Straße ein Unfall, bei dem ein 44-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Eine 50-jährige Autofahrerin bog in die Straße Im Kusterfeld ein und kollidierte dabei mit dem an der Einmündung stehenden Radfahrer. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Kirchberg an der Murr: Feuerwehreinsatz

Die örtliche Feuerwehr wurde am Montagnachmittag gegen 13.30Uhr auf den Plan gerufen. Bei Flexarbeiten im Freien geriet eine Holzpalette und Verpackungsmaterial in Brand, der von dem Arbeiter bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbst gelöscht werden konnte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand und Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften am Brandort.

