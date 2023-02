Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Abermals Einbrüche in Gartenlauben - Polizei verzeichnet erneut 6 Taten

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Mörse, Heinrich-Deumeland-Straße 30.01.2023, 16.00 Uhr - 31.01.2023, 09.30 Uhr

Abermals sind Unbekannte in sechs Gartenlauben in dem Kleingartenverein an der Heinrich-Deumeland-Straße eingebrochen.

Die Taten ereigneten sich diesmal zwischen Montagnachmittag 16.00 Uhr und Dienstagmorgen 09.30 Uhr.

Wie hoch der angerichtete Sachschaden ist wird derzeit ermittelt.

Die Täter gelangten über die Tannenbergstraße oder die Heinrich-Deumeland-Straße auf das Gelände der Kleingartenkolonie. Hier betraten sie die verschiedenen Parzellen und öffneten gewaltsam Türen oder Fenster der betroffenen Lauben. Anschließend durchsuchten sie die Gartenhütten nach sich lohnender Beute und flüchteten

Bereits von Freitagmittag 12.00 Uhr bis Montagnachmittag 14.00 Uhr drangen Unbekannte in insgesamt sechs Gartenhütten ein. Hierbei entwendeten sie neben diversen Lebensmittel auch einen Laptop (wir berichteten). Seit 13.01.2023 verzeichnet die Polizei insgesamt 20 gleichgelagerte Taten in dem Kleingartenverein. Daher gehen die Beamten von einem unmittelbaren Tatzusammenhang aus.

Die Beamten hoffen darauf, dass Besucher der Kleingartenkolonie oder Passanten, wie auch Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben. Dabei bitten die Ermittler darum, auch den noch so kleinsten Hinweis an die Polizei zu melden.

Hinweise an die Polizeistation Fallersleben oder die Rufnummer 05361/4646-0

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell