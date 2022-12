POL-SE: Norderstedt - Einbrüche in Pkw

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag, den 17.12.2022, ist es im Norderstedter Bargweg zum Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus gekommen. Hier löste um kurz nach 18:00 Uhr die Alarmanlage aus. Der oder die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Entsprechend wurde nichts entwendet. Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes ...

