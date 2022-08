POL-OB: Geldautomaten gesprengt - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Oberhausen (ots) - Am 1. September ist es wieder soweit: Die Polizeibehörde in Oberhausen heißt die neuen Kolleginnen und Kollegen in unserer Behörde willkommen. Zu diesem Termin möchten wir interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich einladen. Wenn Sie an dem Termin teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte an ...

mehr