Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raub mit Schusswaffe an der Alstadener Straße in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Ein Mann (41) ist am 26.08.2022, gegen 18:00 Uhr, in Oberhausen, an der Alstadener Straße, von zwei Unbekannten überfallen und beraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Zunächst ging der Mann auf der Alstadener Straße in Richtung Bebelstraße. Vor der Kreuzung Bebelstraße wurde er von zwei Unbekannten in eine Hofeinfahrt gedrängt. Einer der Täter hielt ihn fest, der andere hielt ihm eine Schusswaffe vor. Die beiden Männer raubten ihm im weiteren Verlauf die mitgeführten Wertsachen, eine Geldbörse und ein Mobiltelefon. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß entlang der Bebelstraße, in Richtung Franzenkamp. Beide Männer sollen circa 35 Jahre alt sein, beide haben einen osteuropäischen Akzent (möglicherweise russisch). Einer der beiden ist circa 1,75m groß, kräftig gebaut und trug ein blaues Muskelshirt mit einer Jogginghose. Der zweite Mann ist circa 1,85m groß, athletisch gebaut und trug ein weißes T-Shirt und eine Basecap.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell