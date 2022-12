POL-SE: Pinneberg - Tatverdächtige nach Wohnungseinbruch in Haft

Polizeidirektion Bad Segeberg

Dank der Hinweise zweier aufmerksamen Zeugeninnen sind vergangenen Freitag (16.12.2022) der Polizei im Kreis Pinneberg die Festnahme und anschließende Inhaftierung von zwei Wohnungseinbrechern auf der Flucht in Pinneberg gelungen.

Am Vormittag kam es im Pinneberger Quellenweg zwischen 11:15 und 11:35 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch.

Die Täter stiegen über einen Zaun auf das tatbetroffene Grundstück und brachen durch Aufhebeln und Einwerfen die Terrassentür des Wohnhauses auf. Doch noch bevor sie sich dort in den Besitz von Wertgegenständen bringen konnten, kehrte die Hauseigentümerin unvermittelt nach Hause zurück.

Es kam zum sogenannten Täter-Opfer-Kontakt. Die Täter ergriffen die Flucht, die Geschädigte rief die Polizei.

Zum Verhängnis wurde den Tätern nun das vorbildliche Verhalten zweier 15- und 16-jähriger Jugendlicher, die sich zufällig in der Nähe aufhielten. Die beiden Mädchen sahen die zwei maskierten Täter aus einem Gebüsch springen und mit einem silbernen PKW mit Hamburger Kennzeichenfragment davonfahren.

Von dieser Beobachtung berichteten die Mädchen der ersten wenig später vor Ort eintreffenden Polizeistreife und beschrieben den genutzten Fahrzeugtyp anhand eines zufällig in der Nähe parkenden Fahrzeuges gleichen Typs.

Die Streife des Polizeireviers Pinneberg nahmen sofort die Verfolgung auf und entdeckte im Rahmen der Fahndung ein zu der Täterbeschreibung passendes Fahrzeug im Stau auf der Autobahn 23 Richtung Hamburg.

An Bord des Ford Fusion stellten sie zwei zur Täterbeschreibung passende Fahrzeuginsassen fest. Beide Personen führten Gegenstände, unter anderem einen Rucksack mit, die die Eigentümerin des Wohnhauses bereits bei den Tätern festgestellt hatte. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Männer vorläufig fest.

Das Sachgebiet 4, die Spezialdienststelle der Kriminalinspektion Pinneberg für Wohnungseinbruchskriminalität, übernahm die weiteren Ermittlungen.

Es konnten weitere Beweisumstände zusammengetragen werden, so dass schließlich am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe beide Beschuldigten dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt wurden.

Es erging hier für beide Beschuldigte jeweils Untersuchungshaftbefehl wegen dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls sowie des Haftgrundes der Fluchtgefahr.

Die beiden Beschuldigten im Alter von 43 und 46 Jahren befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht weitere Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04101/ 202-0 oder per email an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

