POL-PB: Warnung vor Betrügern am Telefon

Bad Lippspringe (ots) - (mb) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind am Kirsperbaumweg und an der Triftstraße ein Audi A6 sowie ein Audi RS6 entwendet worden. Der Besitzer eines schwarzen Audi A6 Avant S-line parkte seinen Wagen am Abend gegen 19.00 Uhr vor dem Wohnhaus am Kirsperbaumweg. Gegen 04.35 Uhr musste er zur Arbeit und stellte den Diebstahl fest. Das serienmäßig ausgestattete Auto ist aus dem Baujahr 2016 ...

mehr