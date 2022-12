Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Audi-Kombi nachts gestohlen

Bad Lippspringe (ots)

(mb) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind am Kirsperbaumweg und an der Triftstraße ein Audi A6 sowie ein Audi RS6 entwendet worden.

Der Besitzer eines schwarzen Audi A6 Avant S-line parkte seinen Wagen am Abend gegen 19.00 Uhr vor dem Wohnhaus am Kirsperbaumweg. Gegen 04.35 Uhr musste er zur Arbeit und stellte den Diebstahl fest. Das serienmäßig ausgestattete Auto ist aus dem Baujahr 2016 und hatte ein PB-Kennzeichen.

An der Triftstraße parkte der Halter eines weißen Audi RS6 sein Fahrzeug gegen 20.00 Uhr vor dem Haus. Am Morgen um 07.15 Uhr bemerkte er den Diebstahl und alarmierte ebenfalls die Polizei. Der hoch motorisierte Kombi, Baujahr 2016, hatte ebenfalls ein PB-Kennzeichen und war mit schwarzen 21 Zoll Alufelgen und 275er Winterreifen ausgerüstet.

Beide Audi-Modelle sind mit einem keyless-go-System ausgestattet.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht oder auch an den Tagen zuvor nahe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Informationen und Tipps zum Schutz vor Autodiebstählen hat die Paderborner Polizei im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geben-sie-autodieben-keine-chance

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell