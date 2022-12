POL-PB: _Suchmaßnahmen nach Verkehrsunfall - BMW ausgebrannt

Büren (ots) - (mb) An der Straße Kühling haben am frühen Dienstagmorgen (13.12.2022) ein Audi A3 und ein Ford Transit gebrannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 75.000 Euro. Gegen 03.20 Uhr wurden die Besitzer der Fahrzeuge sowie weitere Anwohner durch Knallgeräusche geweckt. Sie entdeckten die brennenden Fahrzeuge und alarmierten die Feuerwehr. Der Audi A3 brannte völlig aus und der daneben stehende, fast ...

