Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall auf der L173 (10.08.2022)

Furtwangen (ots)

Rund 8.000 Euro Sachschaden und drei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls, welcher am Mittwoch, gegen 10.30 Uhr, auf der Landesstraße 173 zwischen Vöhrenbach und Furtwangen passiert ist. Ein 27-Jähriger mit einer Mercedes C-Klasse und ein 70-Jähriger mit einem Audi Q3 fuhren hintereinander auf der L731 von Vöhrenbach in Richtung Furtwangen. Der Mercedes-Fahrer blinkte links, um auf die Straße "Im Untertal" einzubiegen. Dies übersah der Audi-Fahrer und stieß ungebremst mit dem Mercedes zusammen. Durch den Aufprall fiel der Audi die Böschung hinunter. Den leicht verletzten 27-Jährigen brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auch der 70-jährige Autofahrer, dessen 67-jährige Mitfahrerin und ein im Audi mitfahrendes Kind, wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht. Abschleppunternehmen kümmerten sich um die beiden Autos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell