Moers (ots) - Ein 30-Jähriger hat drei Polizisten leicht verletzt, als sie ihn in eine Gewahrsamszelle der Polizeiwache Moers bringen wollten. Er war so aggressiv, dass er zudem versuchte, eine Matratze auf die Beamten zu werfen und sie zu bespucken. Die Polizisten hatten den Mann am Dienstagmorgen in Gewahrsam genommen, weil er aus einem Geschäft an der Steinstraße Schuhe stahl. Kontakt für Medienvertreter: ...

mehr