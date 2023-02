Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Raub - Polizei ermittelt zwei jugendliche Tatverdächtige

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Bahnhofstraße

02.02.2023, 10.48 Uhr

Am Donnerstagvormittag forderten zwei 15 und 16 Jahre alte Täter von einem 17-jährigen Helmstedter unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seines Handys. Der Versuch scheiterte. Die Tatverdächtigen konnten kurze Zeit später durch Polizeibeamte ermittelt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 17-Jährige am Donnerstagvormittag im Bahnhofsgebäude auf und hielt sein Handy in der Hand. Kurze Zeit später gingen die jugendlichen Täter auf den Helmstedter und ihn sprachen ihn an. Plötzlich zog einer der Täter ein Messer und bedrohte damit den 17-Jährigen und forderte gleichzeitig die Herausgabe seines Handys und im weiteren Verlauf seine Schuhe. Der geschockte Jugendliche reagierte zunächst nicht. Aus bisher unbekannten Gründen ließen die Täter unvermittelt von der Tat ab und flüchteten in Richtung einer Bushaltestellte. Der 17-Jährige nutzte die Gelegenheit und lief in ein im Bahnhofsgebäude befindliches Café, um sich Hilfe zu holen und die Polizei zu verständigen.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten die 15 und 16 Jahre alten Täter in einem Bus sitzend an einer nahegelegenen Bushaltestellte antreffen. Beide Personen wurden zur Polizeidienststelle in Helmstedt transportiert.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft entlassen und in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell