Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zigaretten bei Einbruch in Kiosk entwendet

Rösrath (ots)

In der Nacht zu Sonntag (08.01.) haben bislang Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Kiosks in der Hauptstraße zerstört und sind so in den Verkaufsraum gelangt. Am Vorabend gegen 22:00 Uhr hatte der Ladenbesitzer alles ordnungsgemäß verschlossen und aufgefallen war der Einbruch gegen kurz nach 08:00 Uhr.

Es wurde eine unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen sowie ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren zu sichern. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

