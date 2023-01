POL-RBK: Odenthal - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Odenthal - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

05.01.

Am Donnerstag (05.01.) ereignete sich gegen 11:50 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Altenberger-Dom-Straße, bei dem eine Fahrzeugführerin schwer und ein Fahrzeugführer leicht verletzt wurden.

Eine 22-jährige Frau aus Lindlar war mit ihrem Pkw der Marke Seat von einem Parkplatz nach links auf die Altenberger-Dom-Straße in Richtung Bergisch Gladbach eingefahren. Ein 72-jähriger Kölner befuhr in diesem Moment mit seinem Renault die Altenberger-Dom-Straße in entgegengesetzter Richtung. Nach ihrem Abbiegevorgang geriet die Lindlarerin aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem Pkw des Kölners zusammen. Durch den Aufprall wurde sie schwer verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Kölner wurde leicht verletzt, auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden im insgesamt unteren fünfstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei stellte zudem das Mobiltelefon der Lindlarerin sicher, um zu ermitteln, ob eine Nutzung des Telefons mit einhergehender Ablenkung ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein könnte. Die Altenberger-Dom-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. (th)

