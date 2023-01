Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden und anschließender Führerscheinsicherstellung

Overath (ots)

Am Mittwoch (04.01.) kam es gegen 17:00 Uhr auf der Straße Oberauel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Begegnungsverkehr, wobei eine Unfallbeteiligte leicht verletzt wurde.

Ein 79-jähriger Rösrather befuhr mit seinem Geländewagen der Marke Mercedes-Benz die Straße Oberauel in Fahrtrichtung Untereschbach. Ihm kam eine 37-jährige Overatherin mit ihrem Pkw des gleichen Herstellers entgegen. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Rösrather aus bislang ungeklärter Ursache vermutlich mit seinem rechten Reifen gegen den rechten Bordstein und steuerte anschließend sein Fahrzeug ruckartig nach links in den Gegenverkehr, wo er mit dem Pkw der Overatherin zusammenstieß. Glücklicherweise stießen lediglich die Außenspiegel der beiden Unfallfahrzeuge aneinander, dennoch wurde die Overatherin leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An den Pkw entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe. Da der Rösrather laut Zeugenaussagen vor dem Verkehrsunfall eine unsichere Fahrweise aufgewiesen haben soll und diese möglicherweise auf körperliche Mängel zurückzuführen sein könnte, wurde sein Führerschein von der Polizei sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Am Pkw des Rösrathers stellten die Beamten außerdem einen augenscheinlich frischen Unfallschaden fest, der nicht mit dem vorangegangen Unfallgeschehen korrespondierte. Es konnte somit nicht ausgeschlossen werden, dass der Rösrather bereits zuvor unbemerkt einen Verkehrsunfall verursacht hat. Auch diesbezüglich ermittelt nun das Verkehrskommissariat wegen einer möglichen Verkehrsunfallflucht. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell