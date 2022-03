Polizei Paderborn

POL-PB: Exhibitionist zeigt sich Kindern - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau (ots)

(mb) Die Polizei ermittelt in einem Fall von Exhibitionismus zum Nachteil zwei achtjähriger Jungen und sucht Zeugen.

Am Dienstagnachmittag waren die beiden Jungen auf dem Heimweg von der Schule. Gegen 14.40 Uhr nutzten sie den Fußweg zur Sauer in der Verlängerung des "Krümmeling" hinter dem Edeka-Markt an der Husener Straße. Ein Mann überholte die Kinder und blieb stehen. Er drehte sich um und zeigte sich in schamverletzender Weise. Der Täter sprach die Kinder an. Diese gingen wortlos an dem Mann vorbei. Anschließend ging der mutmaßliche Exhibitionist über die Fußgängerbrücke über die Sauer in Richtung der Vogelsberg.

Erst zwei Stunden später berichteten die beiden Kinder ihren Eltern von dem Vorfall, welche daraufhin die Polizei verständigten.

Der Tatverdächtige war augenscheinlich Deutscher, etwa 20 Jahre alt, zirka 180 cm groß und schlank. Er hatte kurze bis mittellange, glatte schwarzbraune Haare und im Stirnbereich eine leichte Haartolle. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Pullover mit weißem Armstreifen und einer schwarzen Jeanshose.

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf die beschriebene Person. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell