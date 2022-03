Polizei Paderborn

POL-PB: Ermittlungen nach tödlichem Unglück vor dem Abschluss - Staatsanwalt und Polizei suchen noch bestimmte Zeugen

Büren-Brenken (ots)

Gemeinsame Presseerklärung

der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Paderborn

(mb) Am 11. November 2021 verunglückte am Loretoberg in Büren-Brenken ein siebenjähriger Junge beim Spielen an einem Steinkreuz tödlich. Dazu sind bisher folgende Polizeimeldungen veröffentlicht worden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5071100

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5077744

Die Ermittlungen der Paderborner Staatsanwaltschaft und der Polizei sollen mit einem Zeugenaufruf weiter gefördert werden.

Nach einem Experten-Gutachten, zahlreichen Befragungen, Vernehmungen und Recherchen ist für die Ermittlungen zusätzlich bedeutsam, ob bislang nicht bekannte Akteure Reparaturarbeiten oder Ausbesserungen an dem Steinkreuz vorgenommen haben. Relevant ist der Zeitraum der letzten fünf Jahre vor dem Unglück. Diese Personen könnten als Zeugen von Bedeutung sein, sofern ihnen keine Verantwortung obliegt.

Zeugen, die zur dieser Fragestellung konkrete Angaben machen können und sich bislang nicht an die Ermittlungsbehörden gewandt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

Am Unglückstag spielte der Siebenjährige mit einem Freund an dem Gedenkkreuz, das unmittelbar neben der Straße Loretoberg in Hanglage auf einem Betonpodest aufgestellt war. Das knapp 90 cm hohe Sandsteinkreuz brach vom Sandsteinsockel und fiel auf den Siebenjährigen, der dabei tödlich verletzt wurde. Das unsichere Kreuz war in Gedenken an einen tödlichen Unfall im Jahr 1941 aufgestellt worden. Laut einem Gutachten war die Verdübelung des Sandsteinkreuzes mit dem Unterbau nicht fachgerecht ausgeführt worden. Ziel der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei ist die Klärung der Verantwortlichkeiten für die Standsicherheit des Kreuzes.

