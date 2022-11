Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verdacht der Brandstiftung

Brilon (ots)

Am Markt kam es am Montagmorgen gegen 02.40 Uhr zu einem Brand in einem Gastronomiebetrieb. Durch den Brand wurde das Gebäude beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht der Brandstiftung. Kurz vor der Brandentdeckung liefen zwei Personen vom Gebäude weg in Richtung Kreisverkehr/Strackestraße. Eine genaue Personenbeschreibung liegt nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell