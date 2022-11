POL-HSK: Schwer verletzte Person nach Verdacht eines illegalen Fahrzeugrennens

Arnsberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15.45 Uhr in der Clemen-August-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkler Dacia beschädigte im Bereich der Hausnummer 60 ein geparktes Auto und fuhr anschließend davon. Bei dem Fahrer des Wagens soll es sich um einen älteren Mann handeln. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis ...

