POL-HSK: Zeugen gesucht

Schmallenberg (ots) - Im Folohne drangen Unbekannte in die Büroräume einer Firma ein. Sie verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zugang ins Objekt und entwendeten diverse Gegenstände. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held Telefon: 0291 / 90 20 - 1141 E-Mail: ...

