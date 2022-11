POL-HSK: Einbruch in Firma

Hochsauerlandkreis (ots) - Meschede Unbekannte Täter entwendeten gestern in Meschede an verschiedenen Orten insgesamt drei hochwertige Fahrräder. Im Zeitraum von 07:30 und 10:45 Uhr wurde am Fahrradständer des städtischen Gymnasiums am Schederweg ein hellgraues, vollgefedertes E-Mountainbike der Marke KTM entwendet. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss gesichert. Markant an dem Fahrrad ist der gelbe Schriftzug "KTM" am Rahmen des Rades. Zwischen 13:30 Uhr und 22:25 Uhr ...

